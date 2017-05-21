Дженаро Гаттузо: нужно привыкнуть к появлению зарубежных инвесторов в Cерии A

Бывший футболист "Милана" Дженаро Гаттузо поделился мнением об увеличении числа зарубежных инвесторов в Серии А."Зарубежные инвесторы? Это реальность, к которой мы все должны привыкнуть. Если это единственный способ вернуть наш футбол на высокий европейский уровень, то я рад за китайцев, канадцев и всех, кто собирается вкладывать деньги в наши клубы.Важная деталь состоит в том, что надо следовать правильному пути. Нужна грамотная организация и планирование. То, что делает "Ювентус", должно быть примером для всех", — приводит его слова Football Italia.