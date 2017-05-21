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"Реал" впервые в истории забил мячи в каждом матче сезона Примеры

Мадридский "Реал" впервые в истории забил хотя бы один мяч в каждом матче сезона испанской Примеры.

Нападающий Криштиану Роналду открыл счет в матче 38-го тура с "Малагой", что стало рекордным моментом.

"Газета.ру"
Теги: Реал Малага
Вчера, 23:33
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