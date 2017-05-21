"Реал" впервые в истории забил мячи в каждом матче сезона Примеры

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Вчера 23:48
Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Вчера 23:39
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
Вчера 23:29
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (8)
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (8)
Вчера 23:11
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Вчера 22:47
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (15)
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (15)
Вчера 22:21
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (4)
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (4)
Вчера 21:34
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (35)
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (35)
Вчера 21:19
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (4)
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (4)
Вчера 21:14
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (7)
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (7)
Вчера 20:31
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (14)
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (14)
Вчера 20:16
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Вчера 20:16
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (18)
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (18)
Вчера 19:55
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (6)
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (6)
Вчера 19:16
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (3)
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (3)
Вчера 19:11
Рашид Рахимов: очень неприятно, что "Крылья" вылетели в ФНЛ (1)
Рашид Рахимов: очень неприятно, что "Крылья" вылетели в ФНЛ (1)
Вчера 19:01
"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле (10)
"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле (10)
Вчера 18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (68)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (68)
Вчера 18:43
Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле (15)
Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле (15)
Вчера 18:40
Михаил Поленов: идиотизм: 12 часов льёт дождь, а людей не пускают на стадион с зонтиками (4)
Михаил Поленов: идиотизм: 12 часов льёт дождь, а людей не пускают на стадион с зонтиками (4)
Вчера 18:37
Андрей Червиченко: могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку" (51)
Андрей Червиченко: могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку" (51)
Вчера 18:24
Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион (31)
Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион (31)
Вчера 18:22
"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд (2)
"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд (2)
Вчера 18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (8)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (8)
Вчера 18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (10)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (10)
Вчера 18:06
Надсон: вылет - общая ошибка всех игроков
Надсон: вылет - общая ошибка всех игроков
Вчера 17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (28)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (28)
"Реал" впервые в истории забил мячи в каждом матче сезона Примеры
Мадридский "Реал" впервые в истории забил хотя бы один мяч в каждом матче сезона испанской Примеры.
Нападающий Криштиану Роналду открыл счет в матче 38-го тура с "Малагой", что стало рекордным моментом.
"Газета.ру"
Нападающий Криштиану Роналду открыл счет в матче 38-го тура с "Малагой", что стало рекордным моментом.
"Газета.ру"
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