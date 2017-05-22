Зинедин Зидан: выиграть в Примере - это нечто удивительное

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:48
Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Арьен Роббен: горжусь, что играл вместе с Ламом
Вчера 23:39
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
"Лацио" дома проиграл "Интеру"
Вчера 23:29
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (15)
Гурам Аджоев: в следующем сезоне дважды уступим "Спартаку"? Красно-белые в такие игры не играют (15)
Вчера 23:11
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Сергей Кирьяков: мы победили и это главное (1)
Вчера 22:47
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (15)
"Реал" обыграл "Малагу" и стал чемпионом Испании (15)
Вчера 22:21
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (5)
Алексей Миранчук: хочу остаться в "Локомотиве" (5)
Вчера 21:34
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (37)
Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя (37)
Вчера 21:19
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (6)
Вадим Скрипченко: на душе очень тяжело (6)
Вчера 21:14
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (7)
Игорь Шалимов: порадовало, что мы со стандартов забили (7)
Вчера 20:31
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (14)
ЦСКА не будет продлевать контракт с Алексеем Ионовым (14)
Вчера 20:16
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Василий Столыпин: будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ
Вчера 20:16
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (18)
Сергей Веденеев: серьёзные претензии Луческу можно было бы предъявлять, если бы "Зенит" не имел проблем с составом (18)
Вчера 19:55
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (6)
Алан Дзагоев рискует пропустить Кубок Конфедераций (6)
Вчера 19:16
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (3)
"Арсенал" впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов (3)
Вчера 19:11
Рашид Рахимов: очень неприятно, что "Крылья" вылетели в ФНЛ (1)
Рашид Рахимов: очень неприятно, что "Крылья" вылетели в ФНЛ (1)
Вчера 19:01
"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле (10)
"Спартак": мы запомним этот сезон не по матчу в Туле (10)
Вчера 18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (68)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (68)
Вчера 18:43
Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле (15)
Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле (15)
Вчера 18:40
Михаил Поленов: идиотизм: 12 часов льёт дождь, а людей не пускают на стадион с зонтиками (4)
Михаил Поленов: идиотизм: 12 часов льёт дождь, а людей не пускают на стадион с зонтиками (4)
Вчера 18:37
Андрей Червиченко: могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку" (52)
Андрей Червиченко: могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку" (52)
Вчера 18:24
Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион (31)
Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион (31)
Вчера 18:22
"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд (2)
"Ювентус" - чемпион Италии в шестой раз подряд (2)
Вчера 18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (8)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (8)
Вчера 18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (11)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (11)
Зинедин Зидан: выиграть в Примере - это нечто удивительное
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что для него чемпионат Испании является лучшим в мире.
"Может, с виду по мне так не скажешь, но, вообще-то, я очень рад. 38 матчей позади. Примера — самый сложный чемпионат, и в конце концов мы сумели взять титул. Для меня чемпионат Испании лучший в мире, выиграть его — это нечто удивительное, я очень рад. Это было трудно, по ходу сезона случалось многое, но главное — это то, как мы работали для достижения цели.
Выиграть чемпионат Испании было очень важно, мы не побеждали в Примере уже несколько лет. "Реал" — лучший клуб в мире, поэтому титул особенно важен. Чемпионство — заслуга каждого игрока. Нужно отпраздновать успех, но помнить, что впереди финал Лиги чемпионов», — цитирует Зидана Marca.
"Газета.ру"
"Может, с виду по мне так не скажешь, но, вообще-то, я очень рад. 38 матчей позади. Примера — самый сложный чемпионат, и в конце концов мы сумели взять титул. Для меня чемпионат Испании лучший в мире, выиграть его — это нечто удивительное, я очень рад. Это было трудно, по ходу сезона случалось многое, но главное — это то, как мы работали для достижения цели.
Выиграть чемпионат Испании было очень важно, мы не побеждали в Примере уже несколько лет. "Реал" — лучший клуб в мире, поэтому титул особенно важен. Чемпионство — заслуга каждого игрока. Нужно отпраздновать успех, но помнить, что впереди финал Лиги чемпионов», — цитирует Зидана Marca.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.