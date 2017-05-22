Зинедин Зидан: выиграть в Примере - это нечто удивительное

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что для него чемпионат Испании является лучшим в мире."Может, с виду по мне так не скажешь, но, вообще-то, я очень рад. 38 матчей позади. Примера — самый сложный чемпионат, и в конце концов мы сумели взять титул. Для меня чемпионат Испании лучший в мире, выиграть его — это нечто удивительное, я очень рад. Это было трудно, по ходу сезона случалось многое, но главное — это то, как мы работали для достижения цели.Выиграть чемпионат Испании было очень важно, мы не побеждали в Примере уже несколько лет. "Реал" — лучший клуб в мире, поэтому титул особенно важен. Чемпионство — заслуга каждого игрока. Нужно отпраздновать успех, но помнить, что впереди финал Лиги чемпионов», — цитирует Зидана Marca.