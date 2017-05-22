Арсен Венгер: однажды я назову причину декабрьского спада "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о непопадании своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2016/17."Нельзя ставить под сомнение мою любовь к «Арсеналу», я люблю этот клуб всю жизнь. Мое будущее мы обсудим с руководством после финала Кубка Англии. Главное — чтобы сохранился нынешний состав, потому что у нас играют футболисты высочайшего уровня, которые повзрослели и многому научились. Вне зависимости от того, как все сложится, я уверен, что этот состав выиграет АПЛ в следующем году или позже. Если сохраним состав, то будем грозной силой в следующем сезоне.В этом сезоне мы были серьезной силой до декабря, боролись за титул, но потом у нас случился спад. Однажды я назову его причину", — приводит его слова talkSPORT.