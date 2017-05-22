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Сергей Кривцов: у нас в коллективе нет ярко выраженного лидера
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов после ничьей с донецким "Олимпиком" (1:1) заявил, что горд побывать капитаном команды.
"Впервые вышел на поле в качестве капитана, горд и рад, что мне доверили повязку. Конечно, ощущал дополнительную ответственность, однако у нас в коллективе нет ярко выраженного лидера: все знают задачи, которые перед ними стоят, и должны выполнять свои функции на поле. По поводу эпизода с моей желтой карточкой. Я снял гетр и показал арбитру следы от шипов соперника. Никакой симуляции с моей стороны не было, это явный 11-метровый. "Олимпик", особенно в первом тайме, очень хотел победить, у него было большое желание, может, даже сильнее, чем у нас. Но со временем мы внесли коррективы, выровняли матч и после перерыва полностью переиграли оппонента", - цитирует игрока официальный сайт дончан.
"Впервые вышел на поле в качестве капитана, горд и рад, что мне доверили повязку. Конечно, ощущал дополнительную ответственность, однако у нас в коллективе нет ярко выраженного лидера: все знают задачи, которые перед ними стоят, и должны выполнять свои функции на поле. По поводу эпизода с моей желтой карточкой. Я снял гетр и показал арбитру следы от шипов соперника. Никакой симуляции с моей стороны не было, это явный 11-метровый. "Олимпик", особенно в первом тайме, очень хотел победить, у него было большое желание, может, даже сильнее, чем у нас. Но со временем мы внесли коррективы, выровняли матч и после перерыва полностью переиграли оппонента", - цитирует игрока официальный сайт дончан.
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