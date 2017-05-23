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Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн объявил о готовности покинуть испанский клуб.
"Мы финишировали третьими в Примере, что было целью для клуба, но игрокам хотелось большего. Я пришел к тому, что просто играть в хороший футбол и забивать голы недостаточно. Выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом, когда придется принимать решения относительно своего будущего.
С "Атлетико" мы продолжаем пробиваться в полуфинал Лиги чемпионов. Мы всегда близки к цели, но чего-то не хватает. В клубе должны посмотреть, что можно сделать в этой ситуации. Это зависит от трансферов. Не знаю, если в клубе понимают, но все игроки, вы, журналисты, моя семья знают, что я люблю выигрывать трофеи в футболе. Чтобы чувствовать сильные эмоции. Теперь мне хочется их получить. Посмотрим, что произойдет.
Сегодня, если мне придется уйти, это не будет проблемой. Мой будущий клуб может быть из чемпионата Англии, поскольку это сейчас тренд. Германия, Китай или США… Я готов уйти из "Атлетико", — передает его слова Get Football News France.
"Газета.ру"
"Мы финишировали третьими в Примере, что было целью для клуба, но игрокам хотелось большего. Я пришел к тому, что просто играть в хороший футбол и забивать голы недостаточно. Выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом, когда придется принимать решения относительно своего будущего.
С "Атлетико" мы продолжаем пробиваться в полуфинал Лиги чемпионов. Мы всегда близки к цели, но чего-то не хватает. В клубе должны посмотреть, что можно сделать в этой ситуации. Это зависит от трансферов. Не знаю, если в клубе понимают, но все игроки, вы, журналисты, моя семья знают, что я люблю выигрывать трофеи в футболе. Чтобы чувствовать сильные эмоции. Теперь мне хочется их получить. Посмотрим, что произойдет.
Сегодня, если мне придется уйти, это не будет проблемой. Мой будущий клуб может быть из чемпионата Англии, поскольку это сейчас тренд. Германия, Китай или США… Я готов уйти из "Атлетико", — передает его слова Get Football News France.
"Газета.ру"
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