Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Гильермо Варела пропустит финал Кубка Германии.Татуировка, которую игрок сделал в понедельник, воспалилась. Клубные врачи запрещали Вареле делать тату до игры, однако он их не послушал.24-летний уругваец выступает за «Айнтрахт» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Франкфуртцы после инцидента с татуировкой решили отказаться от его услуг и не намерены продлевать срок действия его аренды.