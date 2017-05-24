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Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
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Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Гильермо Варела пропустит финал Кубка Германии.
Татуировка, которую игрок сделал в понедельник, воспалилась. Клубные врачи запрещали Вареле делать тату до игры, однако он их не послушал.
24-летний уругваец выступает за «Айнтрахт» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Франкфуртцы после инцидента с татуировкой решили отказаться от его услуг и не намерены продлевать срок действия его аренды.
Sports.ru
Татуировка, которую игрок сделал в понедельник, воспалилась. Клубные врачи запрещали Вареле делать тату до игры, однако он их не послушал.
24-летний уругваец выступает за «Айнтрахт» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Франкфуртцы после инцидента с татуировкой решили отказаться от его услуг и не намерены продлевать срок действия его аренды.
Sports.ru
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