"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Бельерину

«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином.Каталонский клуб постарается подписать испанца в начале лета. Тренер Эрнесто Вальверде, который должен возглавить «Барсу» в ближайшее время, одобрил этот трансфер.Каталонцы опасаются, что «Арсенал» откажется от переговоров, если сам Бельерин не попросит о переходе. Защитник подписал новый 6-летний контракт с лондонцами прошлой осенью. Кроме того, руководство «Арсенала» может отказаться от переговоров в случае ухода Алексиса Санчеса, чтобы не ухудшать отношения с болельщиками.