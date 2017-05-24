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"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Бельерину
«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином.
Каталонский клуб постарается подписать испанца в начале лета. Тренер Эрнесто Вальверде, который должен возглавить «Барсу» в ближайшее время, одобрил этот трансфер.
Каталонцы опасаются, что «Арсенал» откажется от переговоров, если сам Бельерин не попросит о переходе. Защитник подписал новый 6-летний контракт с лондонцами прошлой осенью. Кроме того, руководство «Арсенала» может отказаться от переговоров в случае ухода Алексиса Санчеса, чтобы не ухудшать отношения с болельщиками.
Sports.ru
Каталонский клуб постарается подписать испанца в начале лета. Тренер Эрнесто Вальверде, который должен возглавить «Барсу» в ближайшее время, одобрил этот трансфер.
Каталонцы опасаются, что «Арсенал» откажется от переговоров, если сам Бельерин не попросит о переходе. Защитник подписал новый 6-летний контракт с лондонцами прошлой осенью. Кроме того, руководство «Арсенала» может отказаться от переговоров в случае ухода Алексиса Санчеса, чтобы не ухудшать отношения с болельщиками.
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