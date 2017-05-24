Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрес Иньеста: возможно, закончу карьеру не в "Барселоне"

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, контракт которого с сине-гранатовыми истекает следующим летом, высказался по поводу своего будущего.

«Всегда есть возможность, что я не закончу свою карьеру в «Барселоне». Я ничего не говорю о возможном продлении (контракта), я должен оценить ситуацию, основываясь на выступлении в этом сезоне. Как только это будет сделано, я приму решение", – цитирует 33-летнего Иньесту Football Italia со ссылкой на RAC1.

Ранее появилась информация, согласно которой «Ювентус» заинтересован в приглашении Иньесты грядущим летом.

Чемпионат
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 21:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.