Андрес Иньеста: возможно, закончу карьеру не в "Барселоне"

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, контракт которого с сине-гранатовыми истекает следующим летом, высказался по поводу своего будущего.«Всегда есть возможность, что я не закончу свою карьеру в «Барселоне». Я ничего не говорю о возможном продлении (контракта), я должен оценить ситуацию, основываясь на выступлении в этом сезоне. Как только это будет сделано, я приму решение", – цитирует 33-летнего Иньесту Football Italia со ссылкой на RAC1.Ранее появилась информация, согласно которой «Ювентус» заинтересован в приглашении Иньесты грядущим летом.