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"ПСЖ" готов заплатить "Интеру" 55 млн евро за Перишича
Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Парижский клуб готов заплатить за игрока 55 миллионов евро. Эти средства необходимы миланскому клубу для проведения летней трансферной кампании, так как УЕФА продолжает следить за соблюдением «Интером» правил ФФП.
Парижский клуб готов заплатить за игрока 55 миллионов евро. Эти средства необходимы миланскому клубу для проведения летней трансферной кампании, так как УЕФА продолжает следить за соблюдением «Интером» правил ФФП.
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