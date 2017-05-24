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"ПСЖ" готов заплатить "Интеру" 55 млн евро за Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Парижский клуб готов заплатить за игрока 55 миллионов евро. Эти средства необходимы миланскому клубу для проведения летней трансферной кампании, так как УЕФА продолжает следить за соблюдением «Интером» правил ФФП.
Теги: ПСЖ Интер
Сегодня, 22:15
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