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«Манчестер Юнайтед» может предложить 75 млн евро за Доннарумму, если Де Хеа уйдёт

«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Манкунианцы готовы предложить за молодого вратаря 75 миллионов евро, если летом команду покинет Давид Де Хеа, которым интересуется «Реал».

Срок действия контракта Доннаруммы с миланцами рассчитан до лета 2018 года, руководство клуба пытается договориться о продлении срока соглашения. Стоит отметить, что агентом Доннарумы является Мино Райола, организовавший летние переходы Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед де Хеа Доннарумма Милан Реал
Сегодня, 23:00
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