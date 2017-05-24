«Манчестер Юнайтед» может предложить 75 млн евро за Доннарумму, если Де Хеа уйдёт

«Манчестер Юнайтед» может включиться в борьбу за голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.Манкунианцы готовы предложить за молодого вратаря 75 миллионов евро, если летом команду покинет Давид Де Хеа, которым интересуется «Реал».Срок действия контракта Доннаруммы с миланцами рассчитан до лета 2018 года, руководство клуба пытается договориться о продлении срока соглашения. Стоит отметить, что агентом Доннарумы является Мино Райола, организовавший летние переходы Поля Погба и Златана Ибрагимовича.