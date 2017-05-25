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У экс-капитана сборной Гонконга отобрали золотые слитки на сумму около 1 млн долларов
Экс-капитан сборной Гонконга Ли Вай Мэн был ограблен в гонконгском торговом центре в среду вечером, у него отобрали золотые слитки и денежные средства на общую сумму в 8 миллионов гонконгских долларов (более 1 миллиона долларов США), сообщает South China Morning Post.
Около 9 часов вечера группа мужчин, угрожая ножом, отобрала у 43-летнего бывшего футболиста чемодан, в котором были 24 золотых слитка и 10 миллионов йен наличными (около 89 тысяч долларов США). Грабители скрылись на ожидавшей их машине. Ли Вай Мэн получил легкие травмы лица, но лечение ему не требуется. Ведется расследование.
Ли Вай Мэн выступал за сборную Гонконга с 1993 по 2006 год, провел за нее 68 матчей. Карьеру игрока он завершил в 2007 году, после чего тренировал местные команды, а также работал футбольным комментатором, таксистом и инструктором по вождению.
Р-Спорт
Около 9 часов вечера группа мужчин, угрожая ножом, отобрала у 43-летнего бывшего футболиста чемодан, в котором были 24 золотых слитка и 10 миллионов йен наличными (около 89 тысяч долларов США). Грабители скрылись на ожидавшей их машине. Ли Вай Мэн получил легкие травмы лица, но лечение ему не требуется. Ведется расследование.
Ли Вай Мэн выступал за сборную Гонконга с 1993 по 2006 год, провел за нее 68 матчей. Карьеру игрока он завершил в 2007 году, после чего тренировал местные команды, а также работал футбольным комментатором, таксистом и инструктором по вождению.
Р-Спорт
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