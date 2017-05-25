Жозе Моуринью хочет работать тренером еще 15 лет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует работать еще 15 лет."В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби. Играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если бы я закончил карьеру сегодня, то должен быть доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди еще 15 лет.Что касается "Манчестер Юнайтед", я чувствую, что еще не сделал ничего. К примеру, Басби и Фергюсон – две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что еще ничего не добился. Того, что я достиг в "МЮ", недостаточно, чтобы я находился здесь.Иногда, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что проделал огромную работу, которую никто не делал раньше. Ни один менеджер не выигрывал чемпионат Испании, Италии и Англии, я же в этих странах выиграл все трофеи, не только лигу.Когда мы обыграли "Андерлехт", мне сказали, что я повторил рекорд сэра Алекса и Джованни Трапаттони, которые играли в 10 еврокубковых полуфиналах. Но они уже завершили тренерскую карьеру. У меня же еще есть шанс участвовать в полуфиналах. Есть вещи, которыми я очень горжусь", — отметил Моуринью в эфире BT Sport.