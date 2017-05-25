Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Жозе Моуринью хочет работать тренером еще 15 лет
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует работать еще 15 лет.
"В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби. Играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если бы я закончил карьеру сегодня, то должен быть доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди еще 15 лет.
Что касается "Манчестер Юнайтед", я чувствую, что еще не сделал ничего. К примеру, Басби и Фергюсон – две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что еще ничего не добился. Того, что я достиг в "МЮ", недостаточно, чтобы я находился здесь.
Иногда, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что проделал огромную работу, которую никто не делал раньше. Ни один менеджер не выигрывал чемпионат Испании, Италии и Англии, я же в этих странах выиграл все трофеи, не только лигу.
Когда мы обыграли "Андерлехт", мне сказали, что я повторил рекорд сэра Алекса и Джованни Трапаттони, которые играли в 10 еврокубковых полуфиналах. Но они уже завершили тренерскую карьеру. У меня же еще есть шанс участвовать в полуфиналах. Есть вещи, которыми я очень горжусь", — отметил Моуринью в эфире BT Sport.
"Газета.ру"
"В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби. Играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если бы я закончил карьеру сегодня, то должен быть доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди еще 15 лет.
Что касается "Манчестер Юнайтед", я чувствую, что еще не сделал ничего. К примеру, Басби и Фергюсон – две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что еще ничего не добился. Того, что я достиг в "МЮ", недостаточно, чтобы я находился здесь.
Иногда, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что проделал огромную работу, которую никто не делал раньше. Ни один менеджер не выигрывал чемпионат Испании, Италии и Англии, я же в этих странах выиграл все трофеи, не только лигу.
Когда мы обыграли "Андерлехт", мне сказали, что я повторил рекорд сэра Алекса и Джованни Трапаттони, которые играли в 10 еврокубковых полуфиналах. Но они уже завершили тренерскую карьеру. У меня же еще есть шанс участвовать в полуфиналах. Есть вещи, которыми я очень горжусь", — отметил Моуринью в эфире BT Sport.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.