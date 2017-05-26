Антонио Конте: не верю, что финал Кубка Англии станет последним матчем для Венгера

Главный тренер "Челси" в преддверии финального матча за Кубок Англии с "Арсеналом" заявил, что не верит в то, что эта встреча станет последней для наставника "канониров" Арсена Венгера у руля команды."Я не верю, что завтра будет последняя игра для Арсена. Только в этом году они не попали в Лигу чемпионов. В течение 19 лет они играли в этом турнире, и это говорит о его работе. Он является хорошим тренером, одним из лучших в истории.Что касается матча, мы подходим без травм. Важно сохранить правильную концентрацию. Неважно, кого лишился "Арсенал". Завтра мы увидим, сможем ли воспользоваться их проблемами. В таких матчах на первый план выходят другие качества. Завтра наше желание должно быть больше, чем у соперника. В "Арсенале" достаточно хороших футболистов", — приводит его слова The Mirror.