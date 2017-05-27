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"Манчестер Сити" готов заплатить за вратаря "Бенфики" Эдерсона 45 млн евро

"Манчестер Сити" готов приобрести вратаря "Бенфики" Эдерсона Мораеса.

Клуб надеется завершить сделку после матча лиссабонской команды с "Виторией Гимарайнш" в финале Кубка Португалии, который пройдет 28 мая.

"Манчестер Сити" заплатит за футболиста €45 млн, сообщает Goal. "Бенфика" настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать "Риу Аве" и агентству Gestifute, которым владеет футбольный агент Жорже Мендеш.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити Бенфика Трансферы
Сегодня, 20:28
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№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну и цены нынче в гейропах...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
А когда-то было, что лучший вратарь мира Дасаев переходил в Севилью за один миллион долларов.....
И это считалось адекватной суммой за вратаря..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать "Риу Аве" и агентству Gestifute, которым владеет футбольный агент Жорже Мендеш.

и вот сейчас говорят про трансфер Погба...что там третьи лица и все такое.и что такое запрещено
разве тут не то же самое?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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