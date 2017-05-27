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Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
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Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
"Манчестер Сити" готов заплатить за вратаря "Бенфики" Эдерсона 45 млн евро
"Манчестер Сити" готов приобрести вратаря "Бенфики" Эдерсона Мораеса.
Клуб надеется завершить сделку после матча лиссабонской команды с "Виторией Гимарайнш" в финале Кубка Португалии, который пройдет 28 мая.
"Манчестер Сити" заплатит за футболиста €45 млн, сообщает Goal. "Бенфика" настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать "Риу Аве" и агентству Gestifute, которым владеет футбольный агент Жорже Мендеш.
"Газета.ру"
Клуб надеется завершить сделку после матча лиссабонской команды с "Виторией Гимарайнш" в финале Кубка Португалии, который пройдет 28 мая.
"Манчестер Сити" заплатит за футболиста €45 млн, сообщает Goal. "Бенфика" настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать "Риу Аве" и агентству Gestifute, которым владеет футбольный агент Жорже Мендеш.
"Газета.ру"
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