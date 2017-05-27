"Манчестер Сити" готов заплатить за вратаря "Бенфики" Эдерсона 45 млн евро

"Манчестер Сити" готов приобрести вратаря "Бенфики" Эдерсона Мораеса.Клуб надеется завершить сделку после матча лиссабонской команды с "Виторией Гимарайнш" в финале Кубка Португалии, который пройдет 28 мая."Манчестер Сити" заплатит за футболиста €45 млн, сообщает Goal. "Бенфика" настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать "Риу Аве" и агентству Gestifute, которым владеет футбольный агент Жорже Мендеш.