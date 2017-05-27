Ватцке: у напавшего на автобус "Боруссии" могли быть иные мотивы

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что не уверен в версии о том, что злоумышленник, устроивший взрыв рядом с автобусом команды, сделал это, чтобы заработать на котировках акций клуба."Считаю, это безумие. Допустим, прибыль составила бы €200 тыс., если бы у него все получилось. Но для этого нужно еще много чего сделать: найти и закупить материал для бомбы, сделать бомбу, заложить ее в необходимое место. Необходимо учесть все детали.При этом есть риск провести большую часть жизни в тюрьме. Все это за €200 тыс.?! Непонятно и не поддается логике. Вот почему, возможно, у него были иные мотивы. Однако сейчас у меня нет доступа к материалам расследования по этому делу", — цитирует Ватцке Die Welt.