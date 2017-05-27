Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:39
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Ватцке: у напавшего на автобус "Боруссии" могли быть иные мотивы
Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что не уверен в версии о том, что злоумышленник, устроивший взрыв рядом с автобусом команды, сделал это, чтобы заработать на котировках акций клуба.
"Считаю, это безумие. Допустим, прибыль составила бы €200 тыс., если бы у него все получилось. Но для этого нужно еще много чего сделать: найти и закупить материал для бомбы, сделать бомбу, заложить ее в необходимое место. Необходимо учесть все детали.
При этом есть риск провести большую часть жизни в тюрьме. Все это за €200 тыс.?! Непонятно и не поддается логике. Вот почему, возможно, у него были иные мотивы. Однако сейчас у меня нет доступа к материалам расследования по этому делу", — цитирует Ватцке Die Welt.
"Газета.ру"
"Считаю, это безумие. Допустим, прибыль составила бы €200 тыс., если бы у него все получилось. Но для этого нужно еще много чего сделать: найти и закупить материал для бомбы, сделать бомбу, заложить ее в необходимое место. Необходимо учесть все детали.
При этом есть риск провести большую часть жизни в тюрьме. Все это за €200 тыс.?! Непонятно и не поддается логике. Вот почему, возможно, у него были иные мотивы. Однако сейчас у меня нет доступа к материалам расследования по этому делу", — цитирует Ватцке Die Welt.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.