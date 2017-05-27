Президент Франции был освистан фанатами "ПСЖ" перед финалом Кубка Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан фанатами "ПСЖ" перед началом финала Кубка Франции с "Анже".Об инциденте сообщил французский журналист Джонатан Джонсон в твиттере.Макрон посетил стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени, где проходит финальная игра Кубка Франции. Политик поддерживает "Марсель", в связи с чем и связана такая реакция болельщиков парижского клуба.