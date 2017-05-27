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Президент Франции был освистан фанатами "ПСЖ" перед финалом Кубка Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан фанатами "ПСЖ" перед началом финала Кубка Франции с "Анже".

Об инциденте сообщил французский журналист Джонатан Джонсон в твиттере.

Макрон посетил стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени, где проходит финальная игра Кубка Франции. Политик поддерживает "Марсель", в связи с чем и связана такая реакция болельщиков парижского клуба.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ
Вчера, 23:04
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(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Поддерживает арабский клуб, норм чё


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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