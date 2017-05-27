Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Криштиану Роналду обвиняют в сокрытии налогов на 15 миллионов евро

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выплатил €6 млн налоговой задолженности.

Испанская налоговая служба обвиняет футболиста в сокрытии налогов на €15 млн. В надежде избежать уголовного дела Роналду решил добровольно выплатить часть суммы, сообщает Marca. Следователи примут решение о возбуждении дела в отношении португальца до конца июня.

Если дело все же будет открыто и суд признает Роналду виновным в сокрытии налогов, ему может грозить тюремное заключение сроком на 15 месяцев.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Вчера, 23:49
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
опять условка! 3аи хрень писать. Нам Месси хватило
Регистрация: 10.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.