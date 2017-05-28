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Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского "Байера" Хавьер Эрнандес стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В товарищеской игре с Хорватией, в которой мексиканцы уступили со счетом 2:1, Эрнандес записал на свой счет единственный гол своей команды.

Таким образом, Чичарито довел счет забитых мячей за сборную Мексики до 47-ми, превзойдя результат Хареда Боргетти, завершившего карьеру в 2010 году.

Чичарито забил 25 мячей в товарищеских матчах, семь — в отборочных турнирах к чемпионатам мира, три — в финальной стадии чемпионата мира, семь — в Золотом кубке КОНКАКАФ, три — в Кубке конфедераций, по одному — в Кубке КОНКАКАФ и Копа Америка.

"Газета.ру"
Теги: Эрнандес Сборная Мексики
Сегодня, 08:53
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