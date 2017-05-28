Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium и Tuttosport.По данным издания, футболист подпишет четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать €7 млн в год.Так же сообщается, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью лично участвовал в переговорах и убедил Перишича отказаться от предложений со стороны "ПСЖ" и выбрать именно английский клуб."Интер" требует за полузащитника €55 млн, в то время как "Манчестер Юнайтед" готов предложить пока только €45 млн плюс различные бонусные выплаты.