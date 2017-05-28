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Иван Перишич в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium и Tuttosport.

По данным издания, футболист подпишет четырехлетний контракт, по которому будет зарабатывать €7 млн в год.

Так же сообщается, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью лично участвовал в переговорах и убедил Перишича отказаться от предложений со стороны "ПСЖ" и выбрать именно английский клуб.

"Интер" требует за полузащитника €55 млн, в то время как "Манчестер Юнайтед" готов предложить пока только €45 млн плюс различные бонусные выплаты.

"Газета.ру"
Теги: Интер Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 09:22
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