Опрос:

Новости партнеров

Халк поздравил Виллаш-Боаша с 200-й победой в карьере

Форвард "Шанхай Теллэйс" Халк поздравил главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 200-й победой в карьере.

"328 матчей, 200 побед, и в 126 из них я имел удовольствие принять участие. Мои искренние поздравления.

Надеюсь, ты продолжишь побеждать. Ты это заслужил. Мы вместе", – написал Халк в инстаграме.

"200 побед, из них 126 благодаря твоим голами и твоей магии. Спасибо, дорогой друг, ты сделал очень много для меня", - написал Халк.

Халк поздравил Виллаш-Боаша с 200-й победой в карьере
Теги: Халк Виллаш-Боаш
Сегодня, 11:00
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну как всегда СВИНЬИ ГАДЯТ! Вот такие спартачи!!! ФУУУУУУУУУУУ ВОНЯЕТ спартаком!
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (5)
online

Ф десны! Рыжый, узбагойся, негра уже все вылизал - штаны надень

Хульк с МТС россия писал? stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо магии Гаспрома, без этой магии Халк и половину не забил бы.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: vit (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Дзюба - это породия на нападающего. Бездарный, без скорости и техники, без дриблинга, без удара.

Цитата: suvirinimas
Одним словом

капитан.... капитан...улыбнитесь....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 11:27) #
  • +3
  •  (3)
online

Зениту нужен нападающий типа Халка. Дзюба - это породия на нападающего. Бездарный, без скорости и техники, без дриблинга, без удара. Одним словом-ничто. Может новое руководство Зенита избавится от этого бездаря.
Регистрация: 9.02.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.