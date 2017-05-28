Халк поздравил Виллаш-Боаша с 200-й победой в карьере

Форвард "Шанхай Теллэйс" Халк поздравил главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 200-й победой в карьере."328 матчей, 200 побед, и в 126 из них я имел удовольствие принять участие. Мои искренние поздравления.Надеюсь, ты продолжишь побеждать. Ты это заслужил. Мы вместе", – написал Халк в инстаграме."200 побед, из них 126 благодаря твоим голами и твоей магии. Спасибо, дорогой друг, ты сделал очень много для меня", - написал Халк.