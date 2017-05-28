Арсен Венгер: возглавляю "Арсенал" благодаря своей компетентности

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение, что подходит на роль наставника "канониров" благодаря своей компетентности, а не популярности."Невозможно проработать 35 лет на высшем уровне, если ты не подходишь для этой работы. Я лишь хочу послужить клубу. Решение — за правлением. Подхожу ли я для работы? Да, и это зависит не от популярности, а от компетентности.На мой взгляд, в последние два месяца мы играли великолепно. Команда движется вперед. Она — едина, и стиль ее игры подходит футболистам. То, как мы работаем, способствует проявлению лучших их качеств. У этой команды есть прекрасный потенциал.У меня публичная работа, я готов к критике. Я понимаю, если люди со мной не соглашаются. Но когда начинается игра, если ты болельщик, то ты должен поддерживать свою команду. В течение сезона я иногда этого не видел, и это мне непонятно", — цитирует Венгера Sky Sports.