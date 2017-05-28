Опрос:

Новости партнеров

Арсен Венгер: возглавляю "Арсенал" благодаря своей компетентности

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение, что подходит на роль наставника "канониров" благодаря своей компетентности, а не популярности.

"Невозможно проработать 35 лет на высшем уровне, если ты не подходишь для этой работы. Я лишь хочу послужить клубу. Решение — за правлением. Подхожу ли я для работы? Да, и это зависит не от популярности, а от компетентности.

На мой взгляд, в последние два месяца мы играли великолепно. Команда движется вперед. Она — едина, и стиль ее игры подходит футболистам. То, как мы работаем, способствует проявлению лучших их качеств. У этой команды есть прекрасный потенциал.

У меня публичная работа, я готов к критике. Я понимаю, если люди со мной не соглашаются. Но когда начинается игра, если ты болельщик, то ты должен поддерживать свою команду. В течение сезона я иногда этого не видел, и это мне непонятно", — цитирует Венгера Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 11:11
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Ой, не писти
Одного проепа Хаби Алонсо, на которого он 3 ляма пожалел - хватит


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Я понимаю, если люди со мной не соглашаются. Но когда начинается игра, если ты болельщик, то ты должен поддерживать свою команду. В течение сезона я иногда этого не видел, и это мне непонятно.

У Локомотива есть такие же пассажиры.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.