Месси стал первым футболистом с 1950 года, забившим в четырех финалах Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком за 67 лет, забившим в четырех финалах Кубка Испании.Форвард отличился в 2017, 2015, 2012 и 2009 годах. Месси забил мяч в матче с "Алавесом".