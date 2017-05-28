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Месси стал первым футболистом с 1950 года, забившим в четырех финалах Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком за 67 лет, забившим в четырех финалах Кубка Испании.

Форвард отличился в 2017, 2015, 2012 и 2009 годах. Месси забил мяч в матче с "Алавесом".
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 12:04
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