Марио Гомес может покинуть "Вольфсбург" в случае вылета команды из Бундеслиги

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес может покинуть команду в случае ее вылета из Бундеслиги, сообщает Bild.По информации источника, в контракте игрока есть пункт, согласно которому в случае вылета "волков" из Бундеслиги сумма отступных за Гомеса будет установлена в €10 млн.В 38 матчах нынешнего сезона форвард забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.