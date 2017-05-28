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Марио Гомес может покинуть "Вольфсбург" в случае вылета команды из Бундеслиги

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес может покинуть команду в случае ее вылета из Бундеслиги, сообщает Bild.

По информации источника, в контракте игрока есть пункт, согласно которому в случае вылета "волков" из Бундеслиги сумма отступных за Гомеса будет установлена в €10 млн.

В 38 матчах нынешнего сезона форвард забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

"Газета.ру"
Теги: Гомес Вольфсбург
Сегодня, 12:26
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