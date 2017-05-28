Ботинки с автографами участников финала Кубка Англии будут проданы на аукционе

Ботинки с автографами участников финального матча Кубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" (2:1) будут проданы на аукционе."Спасибо "Челси" и "Арсеналу". Оба ботинка подписаны всеми участниками финала. Теперь организую аукцион, чтобы заработать денег для фонда помощи жертвам теракта в Манчестере", — написал в своем твиттере журналист BBC Дэн Уокер.