Блез Матюиди: никакого решения по контракту с "ПСЖ" на данный момент нет

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди прокомментировал ситуацию с продлением контракта с парижским клубом."Я не хочу врать. Честно говоря, я пока сам не знаю. Трудно о чем-то говорить, когда не знаешь реальной позиции клуба. "ПСЖ" сделал мне предложение, и мы открыты к диалогу, но никакого решения на данный момент нет.Мне хорошо в Париже. "ПСЖ" — это клуб моего сердца. Не забывайте об этом. Даже если я уйду, мое отношение к "ПСЖ" не изменится. Оно будет таким всегда", — приводит его слова Goal.