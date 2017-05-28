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Блез Матюиди: никакого решения по контракту с "ПСЖ" на данный момент нет

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди прокомментировал ситуацию с продлением контракта с парижским клубом.

"Я не хочу врать. Честно говоря, я пока сам не знаю. Трудно о чем-то говорить, когда не знаешь реальной позиции клуба. "ПСЖ" сделал мне предложение, и мы открыты к диалогу, но никакого решения на данный момент нет.

Мне хорошо в Париже. "ПСЖ" — это клуб моего сердца. Не забывайте об этом. Даже если я уйду, мое отношение к "ПСЖ" не изменится. Оно будет таким всегда", — приводит его слова Goal.

"Газета.ру"
Теги: Матюиди
Сегодня, 13:33
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