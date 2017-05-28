Президент "Атлетико": Гризманн будет играть на новом стадионе клуба

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что нападающий "матрасников" Антуан Гризманн будет выступать на новом стадионе мадридской команды."Будет ли Гризманн здесь? Нет, он будет на "Ванда Метрополитано", — приводит его слова Goal.К началу сезона-2017/18 "Атлетико" переедет с "Висенте Кальдерон" на новый стадион под названием "Ванда Метрополитано".