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Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола
"ПСЖ" обыграл "Анже" в финале Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан, которые завоевали этот трофей в третий раз подряд.
Для 35-летнего защитника "ПСЖ" Максвелла этот клубный трофей стал 37-м. Таким образом, бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола на клубном уровне.
15 трофеев бразилец выиграл с "ПСЖ", 10 — с "Барселоной", 6 — с "Аяксом", 5 — с "Интером", 1 — с "Крузейро".
"Газета.ру"
Для 35-летнего защитника "ПСЖ" Максвелла этот клубный трофей стал 37-м. Таким образом, бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола на клубном уровне.
15 трофеев бразилец выиграл с "ПСЖ", 10 — с "Барселоной", 6 — с "Аяксом", 5 — с "Интером", 1 — с "Крузейро".
"Газета.ру"
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