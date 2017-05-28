Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола

"ПСЖ" обыграл "Анже" в финале Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан, которые завоевали этот трофей в третий раз подряд.Для 35-летнего защитника "ПСЖ" Максвелла этот клубный трофей стал 37-м. Таким образом, бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола на клубном уровне.15 трофеев бразилец выиграл с "ПСЖ", 10 — с "Барселоной", 6 — с "Аяксом", 5 — с "Интером", 1 — с "Крузейро".