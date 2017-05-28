Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:43
Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание (35)
Артем Дзюба: нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на этих жалких людей, сектантов не стоит обращать внимание (35)
21:08
Сергей Кирьяков: передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно (6)
Сергей Кирьяков: передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно (6)
20:01
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Шевченко оставляет "Арсенал" в РФПЛ, а "Енисей" в ФНЛ (1)
"Интер" наказал Мариу и Барбозу за самовольный уход в раздевалку во время матча с "Лацио"
"Интер" наказал полузащитника Жоау Мариу и нападающего Габриэл Барбоза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sport Italia.
Такое решение было принято после того, как игроки во время игры 37-го тура с "Лацио" (3:1) самовольно покинули скамейку запасных и ушли в раздевалку еще до финального свистка.
Тренер "Интера" Стефано Векки подтвердил, что игроки не включены в заявку на игру с "Удинезе" по дисциплинарным причинам. Он отметил также, что разделяет решение руководства клуба.
Такое решение было принято после того, как игроки во время игры 37-го тура с "Лацио" (3:1) самовольно покинули скамейку запасных и ушли в раздевалку еще до финального свистка.
Тренер "Интера" Стефано Векки подтвердил, что игроки не включены в заявку на игру с "Удинезе" по дисциплинарным причинам. Он отметил также, что разделяет решение руководства клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.