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"Интер" наказал Мариу и Барбозу за самовольный уход в раздевалку во время матча с "Лацио"

"Интер" наказал полузащитника Жоау Мариу и нападающего Габриэл Барбоза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sport Italia.

Такое решение было принято после того, как игроки во время игры 37-го тура с "Лацио" (3:1) самовольно покинули скамейку запасных и ушли в раздевалку еще до финального свистка.

Тренер "Интера" Стефано Векки подтвердил, что игроки не включены в заявку на игру с "Удинезе" по дисциплинарным причинам. Он отметил также, что разделяет решение руководства клуба.
Теги: Интер Мариу
Сегодня, 22:06
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