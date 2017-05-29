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Антонио Конте: Мозес упал только из-за того, что устал
Главный тренер "Челси" Антонио Конте вступился за своего подопечного Виктора Мозеса
"Не думаю, что если мой игрок "нырнул", то он сделал это с непосредственным намерением. Мы подошли к концу сезона, и многие игроки устали, и на них оказывается большое давление.
Конечно, в "нырках" нет ничего хорошего, однако Мозес — честный игрок, и если он сделал это, то только потому, что устал. Он не хотел обмануть судью", — приводит слова Конте официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
"Не думаю, что если мой игрок "нырнул", то он сделал это с непосредственным намерением. Мы подошли к концу сезона, и многие игроки устали, и на них оказывается большое давление.
Конечно, в "нырках" нет ничего хорошего, однако Мозес — честный игрок, и если он сделал это, то только потому, что устал. Он не хотел обмануть судью", — приводит слова Конте официальный сайт "Челси".
"Газета.ру"
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