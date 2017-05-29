Маурисио Пеллегрино покинул пост главного тренера "Алавеса"

Аргентинец Маурисио Пеллегрино оставил пост наставника испанского "Алавеса"."Я был счастлив здесь и хочу сказать спасибо всем, кто мне помогал, особенно футболистам. Уверен, что команда будет и дальше выполнять поставленные задачи", — цитирует Пеллегрино официальный сайт клуба.