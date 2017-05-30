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Руслан Малиновский продолжит карьеру в "Генке"

"Шахтер" и "Генк" достигли договоренности о переходе полузащитника Руслана Малиновского.

Футболист выступал за "Генк" на правах аренды с января 2016 года. Бельгийский клуб воспользовался опцией выкупа прав на игрока и подписал с ним контракт сроком на четыре года.

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер Генк
Сегодня, 21:23
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