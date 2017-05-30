Доминик Соланке перейдет из "Челси" в "Ливерпуль"

Форвард "Челси" Доминик Соланке продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает официальный сайт красных.19-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом и согласовал условия соглашения с "Ливерпулем".