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Доминик Соланке перейдет из "Челси" в "Ливерпуль"

Форвард "Челси" Доминик Соланке продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает официальный сайт красных.

19-летний футболист отказался продлевать контракт с лондонским клубом и согласовал условия соглашения с "Ливерпулем".

"Газета.ру"
Теги: Челси Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 22:21
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