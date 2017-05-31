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Лионель Месси открыл официальный сайт

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси открыл официальный сайт.

На странице можно прочитать последние эксклюзивные новости, связанные с игроком, объявления его фонда, просмотреть статистику в реальном времени, сообщения из социальных сетей и другую информацию.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 00:09
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