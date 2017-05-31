Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси открыл официальный сайт.На странице можно прочитать последние эксклюзивные новости, связанные с игроком, объявления его фонда, просмотреть статистику в реальном времени, сообщения из социальных сетей и другую информацию.