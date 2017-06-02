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"Аякс" объявил о возвращении Хунтелара

"Аякс" объявил о подписании контракта с нападающим Клас-Ян Хунтеларом, сообщает официальный сайт команды.

Контракт с футболистом рассчитан на один год. До этого форвард выступал за "Шальке", где в минувшем сезоне чемпионата Германии забил два мяча в 16 матчах.

Хунтелар ранее был игроком "Аякса" с 2006 по 2008 год.

"Газета.ру"
Теги: Хунтелар Аякс
Сегодня, 01:22
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