"Аякс" объявил о возвращении Хунтелара

"Аякс" объявил о подписании контракта с нападающим Клас-Ян Хунтеларом, сообщает официальный сайт команды.Контракт с футболистом рассчитан на один год. До этого форвард выступал за "Шальке", где в минувшем сезоне чемпионата Германии забил два мяча в 16 матчах.Хунтелар ранее был игроком "Аякса" с 2006 по 2008 год.