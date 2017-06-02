"Сток Сити" подписал контракт с Флетчером

"Сток Сити" объявил о подписании контракта с шотландским полузащитником Дарреном Флетчером, сообщает официальный сайт клуба.Контракт с футболистом рассчитан на два года и вступит в силу 1 июля, когда соглашение Флетчера с "Вест Бромвич Альбион" подойдет к концу.