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"Сток Сити" подписал контракт с Флетчером

"Сток Сити" объявил о подписании контракта с шотландским полузащитником Дарреном Флетчером, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на два года и вступит в силу 1 июля, когда соглашение Флетчера с "Вест Бромвич Альбион" подойдет к концу.

"Газета.ру"
Теги: Сток Сити Вест Бромвич Трансферы
Сегодня, 04:16
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