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"Милан" подписал полузащитника "Аталанты" Кесси

"Милан" приобрел игрока "Аталанты" Франка Кесси.

Контракт с игроком Кот-д'Ивуара рассчитан до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что Кесси арендован на два года с обязательством выкупа.

"Газета.ру"
Теги: Милан Аталанта
Сегодня, 00:06
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