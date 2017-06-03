"Милан" подписал полузащитника "Аталанты" Кесси

"Милан" приобрел игрока "Аталанты" Франка Кесси.Контракт с игроком Кот-д'Ивуара рассчитан до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.Стоит отметить, что Кесси арендован на два года с обязательством выкупа.