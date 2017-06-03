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Ги Ру: мы, французы - расисты, Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу"
Экс-наставник "Осера" Ги Ру высказался о том, почему форварда "Реала" Карима Бензема продолжают не вызывать в сборную Франции.
"Я человек из народа. Я иду на рынок, в бар, я слушаю французов – мы расисты. Когда Бензема не вызвали в сборную Франции, 70% человек сказали, что это хорошее решение.
Мы смотрим на его игру в "Реале" на протяжении восьми лет и знаем, что он невероятный футболист. Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу".
Дешам и президент французской Федерации Ноэль Ле Гре – не расисты, но они показали себя прагматиками, решив не вызывать Бензема, чтобы не настраивать людей против команды. А с Бензема все могло сложиться иначе на Евро-2016. Команда выступила хорошо, но не стала чемпионом.
Сейчас все хорошие молодые игроки выступают в пригородах. Если мы уберем всех мусульман, в лиге один останется 7 команд.
Гризманн не знал кандидатов в президенты Франции? Ничего удивительного: он жил и живет в Испании. А Бензема знает. Он хороший лионский парень. Я общался с ним", – цитирует Ги Ру "Sports.ru" со ссылкой на Le Figaro.
"Я человек из народа. Я иду на рынок, в бар, я слушаю французов – мы расисты. Когда Бензема не вызвали в сборную Франции, 70% человек сказали, что это хорошее решение.
Мы смотрим на его игру в "Реале" на протяжении восьми лет и знаем, что он невероятный футболист. Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу".
Дешам и президент французской Федерации Ноэль Ле Гре – не расисты, но они показали себя прагматиками, решив не вызывать Бензема, чтобы не настраивать людей против команды. А с Бензема все могло сложиться иначе на Евро-2016. Команда выступила хорошо, но не стала чемпионом.
Сейчас все хорошие молодые игроки выступают в пригородах. Если мы уберем всех мусульман, в лиге один останется 7 команд.
Гризманн не знал кандидатов в президенты Франции? Ничего удивительного: он жил и живет в Испании. А Бензема знает. Он хороший лионский парень. Я общался с ним", – цитирует Ги Ру "Sports.ru" со ссылкой на Le Figaro.
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