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Альваро Мората: хочу остаться в "Реале", в Италии меня точно не будет

Нападающий "Реала" Альваро Мората после победы в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) признался, что хочет остаться в мадридском клубе.

"Милан"? Нет, в Италии меня точно не будет. Я хочу остаться в "Реале", но ситуация достаточно сложная. Могу сказать вам только то, что сам вычитал в газетах.

Мне нравится Италия, но я счастлив здесь. "Реал" — моя команда, а Мадрид — мой город", — заявил Мората в эфире Mediaset Premium.

"Газета.ру"
Теги: Мората Реал
Сегодня, 14:42
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