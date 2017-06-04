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"Монако" отказался отпускать Менди в "Манчестер Сити" за €46 млн

"Манчестер Сити" получил отказ от "Монако" на предложение о трансфере защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, "Монако" готов продать 22-летнего француза не меньше чем за €46 млн.

В минувшем сезоне Менди провел 25 матчей в Лиге 1 и отметился пятью голевыми передачами.
Теги: Монако Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 16:43
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