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"Монако" отказался отпускать Менди в "Манчестер Сити" за €46 млн
"Манчестер Сити" получил отказ от "Монако" на предложение о трансфере защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, "Монако" готов продать 22-летнего француза не меньше чем за €46 млн.
В минувшем сезоне Менди провел 25 матчей в Лиге 1 и отметился пятью голевыми передачами.
По данным издания, "Монако" готов продать 22-летнего француза не меньше чем за €46 млн.
В минувшем сезоне Менди провел 25 матчей в Лиге 1 и отметился пятью голевыми передачами.
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