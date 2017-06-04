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Российские бизнесмены хотят приобрести румынский клуб и пригласить туда Луческу

Российские бизнесмены планируют приобрести румынский клуб "Политехника".

На данный момент группа россиян ведет переговоры с владельцами клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами. При этом финансовую помощь команде намерен оказать румынский специалист Мирча Луческу, который 28 мая покинул пост главного тренера российского "Зенита".

В случае приобретения "Политехники" российские бизнесмены намерены пригласить Луческу на должность главного тренера, сообщает ТАСС.
Теги: Луческу
Вчера, 22:34
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(1)
№5 Написал: Hitman (Вчера, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а я знаю на кого вы подумали... smile
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:58) #
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  •  (5)

Теперь так платят отступные???
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 22:49) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
опередил smiley
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Российским бизнесменам не хватает шоу на ТВ?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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