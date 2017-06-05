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Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков

Заместитель генерального директора киевского "Динамо" Сергей Мохник прокомментировал решение клуба не проводить матчи в Мариуполе, где базируется новичок украинской премьер-лиги "Ильичевец".

"Вчера на общем собрании мы пришли к мнению, что не будем туда ехать. Не потому, что не хотим, просто осознаем, что для "Динамо" и "Карпат" могут возникнуть неприятные, непредвиденные ситуации. Федерация заверила, что каждый матч будет рассматриваться индивидуально. Нам федерация сказала, что перед каждым домашним матчем Мариуполя комиссия будет решать – в зависимости от соперника, от игры, от ситуации, которая в любой день может измениться в ту или иную сторону.

На сегодняшний момент наша позиция не категорична. Мы туда едем в 7-м туре, поэтому нужно принимать решение. По регламентным документам УЕФА, стадион не должен располагаться от аэропорта на расстоянии большем, чем 110 километров. Давайте посчитаем: от ближайшего аэропорта в Запорожье – 270 километров.

Поймите правильно: там же блокпосты, ехать туда клубным автобусом, на котором написано "Динамо" Киев», – это не автомобилем. Сегодня мы на все матчи ездим своим автобусом. Даже если приходится лететь, он нас встречает в пункте назначения. Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень.

Поэтому мы находимся на этапе переговоров с "Мариуполем", и есть понимание, что один из матчей проведем на нейтральном поле. Мы не говорим, что это – не Украина. Мы понимаем, в какой ситуации находится страна. Но понимаем и то, что из-за необдуманного шага могут возникнуть последствия, которые никому не нужны", - цитирует Мохника "Футбол 24".
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 02:24
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 03:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не думаю что ополчение станет палить по футболистам. Но предосторожность все равно не лишняя, поскольку пальнуть могут сами укры. Это ж такой прекрасный повод будет поныть на агрессию России и выпросить еще оружия и кредитов у Запада...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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