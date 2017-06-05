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Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков
Заместитель генерального директора киевского "Динамо" Сергей Мохник прокомментировал решение клуба не проводить матчи в Мариуполе, где базируется новичок украинской премьер-лиги "Ильичевец".
"Вчера на общем собрании мы пришли к мнению, что не будем туда ехать. Не потому, что не хотим, просто осознаем, что для "Динамо" и "Карпат" могут возникнуть неприятные, непредвиденные ситуации. Федерация заверила, что каждый матч будет рассматриваться индивидуально. Нам федерация сказала, что перед каждым домашним матчем Мариуполя комиссия будет решать – в зависимости от соперника, от игры, от ситуации, которая в любой день может измениться в ту или иную сторону.
На сегодняшний момент наша позиция не категорична. Мы туда едем в 7-м туре, поэтому нужно принимать решение. По регламентным документам УЕФА, стадион не должен располагаться от аэропорта на расстоянии большем, чем 110 километров. Давайте посчитаем: от ближайшего аэропорта в Запорожье – 270 километров.
Поймите правильно: там же блокпосты, ехать туда клубным автобусом, на котором написано "Динамо" Киев», – это не автомобилем. Сегодня мы на все матчи ездим своим автобусом. Даже если приходится лететь, он нас встречает в пункте назначения. Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень.
Поэтому мы находимся на этапе переговоров с "Мариуполем", и есть понимание, что один из матчей проведем на нейтральном поле. Мы не говорим, что это – не Украина. Мы понимаем, в какой ситуации находится страна. Но понимаем и то, что из-за необдуманного шага могут возникнуть последствия, которые никому не нужны", - цитирует Мохника "Футбол 24".
"Вчера на общем собрании мы пришли к мнению, что не будем туда ехать. Не потому, что не хотим, просто осознаем, что для "Динамо" и "Карпат" могут возникнуть неприятные, непредвиденные ситуации. Федерация заверила, что каждый матч будет рассматриваться индивидуально. Нам федерация сказала, что перед каждым домашним матчем Мариуполя комиссия будет решать – в зависимости от соперника, от игры, от ситуации, которая в любой день может измениться в ту или иную сторону.
На сегодняшний момент наша позиция не категорична. Мы туда едем в 7-м туре, поэтому нужно принимать решение. По регламентным документам УЕФА, стадион не должен располагаться от аэропорта на расстоянии большем, чем 110 километров. Давайте посчитаем: от ближайшего аэропорта в Запорожье – 270 километров.
Поймите правильно: там же блокпосты, ехать туда клубным автобусом, на котором написано "Динамо" Киев», – это не автомобилем. Сегодня мы на все матчи ездим своим автобусом. Даже если приходится лететь, он нас встречает в пункте назначения. Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень.
Поэтому мы находимся на этапе переговоров с "Мариуполем", и есть понимание, что один из матчей проведем на нейтральном поле. Мы не говорим, что это – не Украина. Мы понимаем, в какой ситуации находится страна. Но понимаем и то, что из-за необдуманного шага могут возникнуть последствия, которые никому не нужны", - цитирует Мохника "Футбол 24".
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