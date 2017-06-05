"Интер" готов продать Икарди за 110 млн евро

"Интер" готов продать нападающего Мауро Икарди за €110 млн.В действующем контракте аргентинца, который истекает летом 2021 года, не прописана фиксированная сумма отступных, сообщает Football Italia.В сезоне-2016/17 Икарди провел 34 матча в итальянской Серии А, забил 24 мяча и отдал 8 результативных передач.