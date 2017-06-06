Вирджил ван Дейк за 70 млн евро перейдет в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" одержал победу в борьбе за защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка и рассчитывает завершить сделку в ближайшие дни, сообщает Mirror.Интерес к 25-летнему футболисту также проявляли "Манчестер Сити" и "Челси", однако игрок решил, что ему будет лучше продолжить карьеру в составе красных. Сумма трансфера оценивается в €68–70 млн, что является рекордом для защитников. Заработная плата игрока в "Ливерпуле" должна составить около €230 тыс. в неделю.В настоящий момент рекордным для защитников является переход Давида Луиса из "Челси" в "ПСЖ" за €49,5 млн.