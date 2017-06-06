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Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину"

Бывший главный тренер "Интера" Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину".

"Футбольный клуб "Фиорентина" рад представить нового главного тренера первой команды — Стефано Пиоли", — говорится в сообщении на официальном сайте "фиалок".

На тренерском мостике итальянский специалист сменил Паулу Соузу, под руководством которого "Фиорентина" в сезоне-2016/17 финишировала на 8-м месте.

"Газета.ру"
Теги: Фиорентина
Сегодня, 17:28
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