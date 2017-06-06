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Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину"
Бывший главный тренер "Интера" Стефано Пиоли возглавил "Фиорентину".
"Футбольный клуб "Фиорентина" рад представить нового главного тренера первой команды — Стефано Пиоли", — говорится в сообщении на официальном сайте "фиалок".
На тренерском мостике итальянский специалист сменил Паулу Соузу, под руководством которого "Фиорентина" в сезоне-2016/17 финишировала на 8-м месте.
"Газета.ру"
"Футбольный клуб "Фиорентина" рад представить нового главного тренера первой команды — Стефано Пиоли", — говорится в сообщении на официальном сайте "фиалок".
На тренерском мостике итальянский специалист сменил Паулу Соузу, под руководством которого "Фиорентина" в сезоне-2016/17 финишировала на 8-м месте.
"Газета.ру"
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