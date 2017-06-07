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"ПСЖ" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Хамеса Родригеса

"ПСЖ" поборется за полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

Французский клуб может купить футболиста с €75 млн, сообщает Marca.

Основными конкурентами парижан являются английский "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер".

Родригес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики.

"Газета.ру"
Теги: Родригес Манчестер Юнайтед ПСЖ Реал
Сегодня, 06:22
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