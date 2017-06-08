"Лестер" продлил контракт с главным тренером Шекспиром

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир подписал новое соглашение с клубом сроком на три года, сообщает RT со ссылкой на официальный сайт клуба.Шекспир возглавил "Лестер" 23 февраля 2017 года после увольнения бывшего тренера команды — итальянца Клаудио Раньери.Под руководством английского специалиста "Лестер" занял 12-е место в чемпионате Английской футбольной премьер-лиги, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.