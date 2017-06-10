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В "Челси" недовольны, что Диеого Коста опубликовал содержание смс от Антонио Конте

Руководство "Челси" не одобряет решение форварда команды Диего Косты публично обнародовать содержание смс, в котором главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил испанцу, что больше не нуждается в его услугах.

В "Челси" полагают, что теперь Косту будет сложно продать за 50 миллионов евро, поскольку потенциальные покупатели знают, что игрок фактически выставлен на трансфер.

Кроме того, руководство лондонцев в принципе сомневается в целесообразности расставания с Костой по спортивным причинам (форвард с 22 голами стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне).

В "Челси" также не одобряют решение Конте сообщить об этом игроку посредством смс.

Sports.ru
Теги: Челси Диего Коста
Сегодня, 15:20
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№1 Написал: debil (Сегодня, 15:46) #
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Отношения настолько натянуты что даже поговорить не могут великие тренеры великие игроки все правильно ..
Регистрация: 30.06.2016
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