Президент "Аталанты": Конти игрок нашей команды, и он не продается

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал слова агента защитника команды Андреа Конти, который ранее заявил о том, что футболист в любом случае перейдет в "Милан"."Если "Милан" договорился с Конти, ему придется найти компромисс с нами. Конти не продается, у него есть четырехлетний контракт с "Аталантой". "Милан" должен вести переговоры с нами, они никуда от этого не денутся. Также я хочу добавить, что ошеломлен поведением агента Конти.Этот агент может говорить все, что хочет, но Конти прошел академию "Аталанты". Если он сейчас играет за сборную Италии, то должен поблагодарить "Аталанту" за это. На мой взгляд, он стоит €30 млн.Если "Милан" договорится с нами, сделка состоится. Мы всегда хорошо относились к игроку и его представителю, так что я не знаю, почему они говорят эти слова, но факт остается фактом: Конти — игрок "Аталанты", — цитирует президента клуба Gazzetta dello Sport.