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Андрей Канчельскис: "МЮ" поступил не по-человечески по отношению к Ибрагимовичу

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал решение клуба исключить Златана Ибрагимовича из заявки на предстоящий сезон.

"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" поступил не по-человечески по отношению к Ибрагимовичу. Человек отдавал этому клубу всего себя, получил серьезнейшую травму, защищая его честь в Лиге Европы.

На месте руководства "красных дьяволов" я бы переподписал с ним контракт", - цитирует Канчельскиса "Газета.ру".

Ибрагимович провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
Теги: Канчельскис Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:03
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